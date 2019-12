Leggi la notizia su quattroruote

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Laha diffuso le prime informazioni sullaper il mercatose, che introduce alcune novità. Le stesse, in futuro, potrebbero essere estese anche alle versioni destinate all'Europa, anche se, per il momento, non giungono conferme ufficiali a riguardo.Adas, infotainment e accessori. La2020 adotta una versioneta del sistema di assistenza alla guida ProPilot, che introduce l'Intelligent Blind Spot Intervention e il ProPilot Park più evoluto. Tutti gli esemplari sono inoltre dotati del sistema Canto, che avverte i pedoni della presenza della vettura a bassa velocità. L'infotainmentConnect dell'presenta un display da 9 pollici di serie con un'interfaccia ridisegnata. Oltre alle funzioni già note, si aggiungono l'hotspot wi-fi di bordo, l'mento over-the-air delle mappe e, per la prima volta, l'integrazione di Google per le ...

dinoadduci : Nissan Leaf - L'elettrica si aggiorna in Giappone - ginugiola : RT @lucarallo: È ufficialmente iniziato oggi il mio lungo viaggio a bordo di #Nissan #LEAF ? Dove andrò? Dappertutto! ?? Vi racconterò la… - Investireoggi : Nuova Nissan Leaf: ecco le novità per il 2020 -