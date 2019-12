“Nicole Minetti ballava senza vestiti mentre Berlusconi la baciava” | le nuove rivelazioni

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Processo Ruby ter:sul Bunga Bunga, le notti diad Arcore “Le ragazze ballano seminudeNicolesi spoglia attorno al palo della pole dance”: sono lesulle notti diad Arcore rese da Ambra Battilana nel corso dell’udienza del processo Ruby ter. Ambra Battilana, modella 27enne che nel 2015 ha denunciato anche il produttore di Hollywood Harvey Weinstein per abusi sessuali, è considerata il teste chiave dell’accusa nel processo in cui l’ex premier è accusato di corruzione in atti giudiziari. Nel corso dell’udienza che è tenuta nella mattinata di lunedì 16 dicembre a Milano, la Battilana ha raccontato ciò di cui è stata testimone il 22 agosto 2010, quando, dopo aver vinto il titolo di Miss Piemonte, si è recata ad Arcore, nella villa di proprietà di Silvio, sotto consiglio ...

LaStampa : La modella racconta le serate a luci rosse a villa San Martino: «Nicole Minetti ballava nuda e Silvio la baciava». - Antonietta_95 : RT @LaStampa: La modella racconta le serate a luci rosse a villa San Martino: «Nicole Minetti ballava nuda e Silvio la baciava». https://t… - alexXx_96_ : RT @LaStampa: La modella racconta le serate a luci rosse a villa San Martino: «Nicole Minetti ballava nuda e Silvio la baciava». https://t… -