Neymar criptico: “se un giocatore non è contento, deve cambiare…” (Di lunedì 16 dicembre 2019) E’ un periodo di alti e bassi per Neymar. Il campione brasiliano del Psg è tornato dall’infortunio, ma in Francia ha ricevuto molte critiche nelle ultime partite. Il calciatore ha rilasciato un’intervista a “France Football”, dove ha parlato anche di Lionel Messi: “è un giocatore incredibile. Il migliore che io abbia mai visto giocare. Che abbia sei palloni d’oro non c’e’ da stupirsi, e’ stato al top per anni. Dovrebbe esserci un trofeo solo per lui”. Neymar e’ parte di un attacco stellare che puo’ contare su calciatori del calibro di Mbappé, Di Maria, Cavani, Icardi. Riguardo la relazione con la stellina del calcio francese, O’Ney ha commentato: “molto buona. Con Mbappe’ Siamo grandi amici, ci aiutiamo sempre a vicenda sul campo per continuare a vincere e segnare sempre gol. E’ ...

