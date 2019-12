Netflix annuncia Special 2 | rinnovata la serie prodotta da Jim Parsons sulla vita di un

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Nel recensirla ne avevamo parlato come di una comedy di cui non sapevamo di aver bisogno, e non dobbiamo esser stati gli unici a pensarlo., infatti,finalmente i suoi piani per2, una nuova stagione in otto episodi dellacreata da Ryan O'Connell eda Jim. Ispirata all'autobiografia dello stesso Ryan O'Connell, intitolata I'm: And Other Lies We Tell Ourselves, laracconta delladi Ryan Hayes, ragazzo gay affetto da una forma lieve di paralisi cerebrale. Dopo un banale incidente d’auto il giovane ha l’opportunità di svolgere un tirocinio come blogger presso la rivista online Eggwoke. Frustrato da anni di vincoli imposti dalla disabilità, Ryan mente ai nuovi colleghi e attribuisce la causa delle sue difficoltà motorie allo stesso incidente. Decide quindi di cogliere quest'inattesa opportunità e provare ad affrontare ...

