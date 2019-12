Nella «foresta» di storie di Oe Kenzaburo

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Daniele Abbiati Un libro che riflette sul valore della memoria, la creazione artistica e la forza delle radici Daniele Abbiati «Devi tornare alla nera, al fiume profondo, alla valle profonda, per ricominciare la tua vita tormentata e morire». Nel 1953 era da poco giunto a Tokyo, il diciottenne Oe, quando lesse questi versi di William Blake. Nato a Uchiro, nello Shikoku, si era trasferitocapitale per studiare all'università le letterature straniere, soprattutto quelle europee. Orgogliosamente provinciale, il giovane giapponese voleva aprirsi al mondo senza confini della cultura, ma senza tagliare il cordone ombelicale che lo legava all'infanzia e all'adolescenza. Quindi prese quelle parole come un monito, e le trasformò in una promessa a se stesso. Oggi, non distante dalla tappa degli 85 anni, Oecontinua a mantenere quella promessa che in Blake ...

