Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il Consiglio europeo dei capi di Stato o di Governo tenutosi il 12 e il 13 dicembre e quello ristretto (detto Eurosummit) delladel 13 dicembre sono caratterizzati da luci ed ombre di fronte a tanti temi in agenda, anche prescindendo da Brexit, che fa storia a sé. Nell’ovvia difficoltà di commentare tutti i temi scelgo un’angolatura particolare: quella degli investimenti, e del loro finanziamento, in quanto punto nodale da sciogliere per evitare che l’Europa finisca in una stagnazione con poca innovazione e crescita e quindi con uno sviluppo inadeguato alla propria dimensione continentale, con il Sud esposto sull’Africa. L’esordio della presidente della Commissione europeavon der Leyen è stato positivo anche se non come quello al Parlamento europeo dell’11 dicembre nel quale la presentazione del “...

MrEfis79 : RT @HuffPostItalia: Nel Green Deal c'è il coraggio di Ursula, l'Eurozona la segua - ZPeppem : RT @HuffPostItalia: Nel Green Deal c'è il coraggio di Ursula, l'Eurozona la segua - HuffPostItalia : Nel Green Deal c'è il coraggio di Ursula, l'Eurozona la segua -