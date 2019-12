Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Avete evitato il Real, il Borussia, il Tottenham e il Chelsea. Com’è andata? “Poteva andar peggio. Ho visto degli scontri agli ottavi di finale che sono fuochi d’artificio. Non ci dobbiamo lamentare, L’anno scorso abbiamo trovato l’Atletico Madrid che era sicuramente più difficile. Oggi possiamo dire di essere contenti anche se è importante arrivare in forma tra febbraio e marzo sennò non passi il turno di sicuro” Quanto contano i precedenti? “Ce ne sono stati nel 2014 e 2016. Non contano niente. Siamo nel 2019, quasi nel 2020 e non importa. Importa solo la forma attuale di quel momento, questo è molto importante per noi, una cosa su cui fare attenzione e ci stiamo lavorando” Potremmo vedere anche in Champions ilin campo? “E’ bello vedere giocare insieme Higuain, Dybala e Ronaldo. Ieri hanno fatto molto bene. Secondo ...

napolista : Nedved: “Pensavamo di incontrare una squadra inglese. Il tridente? Si può fare. La Champions non può diventare un’o… -