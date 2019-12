Nazionalizzare non ha senso | lo Stato avrà solo svantaggi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) “Serve” la Banca Popolare di Bari, “come sostiene Di Maio?”. Per Carlo Cottarelli,non hae loavrà. L’economista spiega il suo punto di vista in un’analisi sulla Stampa:″È una domanda che non ha moltonell’immediato. Se i soldi immessi nella Popolare di Bari andranno a costituire, come sembra inevitabile, parte del capitale della banca è ovvio che lo, indirettamente, diventerà in parte proprietario della banca. La questione, semmai, è se lodebba rimanere permanentemente nel capitale della banca come, per ora, è rimasto nel capitale del Monte dei Paschi. Io non vedo quale vantaggio rispetto al settore privato abbia lonel gestire una banca. Ed è paradossale che quelli che ora dicono che le perdite della ...

AnnalisaChirico : @BorisJohnson vince non solo perché il candidato laburista è un estremista, antisemita, che voleva aumentare le tas… - GiuseppeCerul13 : @Agenzia_Ansa Crisi #bancapopolareBari: nazionalizzare; Crisi #ilva: nazionalizzare; Crisi #alitalia: nazionalizzar… - GiuseppeCerul13 : @HuffPostItalia Crisi #bancapopolareBari: nazionalizzare; Crisi #ilva: nazionalizzare; Crisi #alitalia: nazionalizz… -