Natale | arrivano 44 miliardi miliardi in tredicesime | il 45% destinato ai regali

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Quasi la metà degli italiani (45%) che riceve la tredicesima quest’anno ha programmato di destinarla prioritariamente a finanziare gli acquisti di. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenzia pero’ che per circa tre italiani su dieci (29%) la mensilità aggiuntiva servirà al pagamento di tasse, mutui, rate e bollette in scadenza. L‘appuntamento con la tredicesima per un importo stimato in circa 44di euro coincide infatti con il saldo dell’Imu ma va segnalato peraltro – sottolinea la Coldiretti – che quest’anno ben il 20% ha deciso di destinarla al risparmio di fronte alle incertezze sul futuro mentre il restante 6% ha altri programmi. La conferma dell’importanza delleper lo shopping viene dal fatto che – continua la Coldiretti – il valore economico degli acquisti negli ultimi dieci giorni prima delè molto alto ...

