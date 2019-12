Napoli | terapia genica restituisce la vista a due bimbi | è il primo intervento in Italia

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una tecnica innovativa per la cura di una forma particolare di distrofia retinica ereditaria è stata eseguita per la prima volta insu due piccoli pazienti nella Clinica Oculistica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Se ne è parlato questa mattina adurante la conferenza stampa, organizzata in collaborazione con Novartis, che ha visto la professoressa Francesca Simonelli, direttrice della Clinica Oculistica dell’Ateneo Vanvitelli, presentare i risultati ottenuti con questarivoluzionaria. “Oggi abbiamo trattato per la prima volta due bambini e l’è andato molto bene. Già dopo 10 giorni riscontriamo degli straordinari miglioramenti della loro visione. ha dichiarato la Professoressa Simonelli – È unache consiste nella correzione del difetto genetico che è alla base della malattia. Viene ...

