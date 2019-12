Napoli Parma | Gervinho e la pericolosità nelle ripartenze centrali

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ildi D’Aversa attacca soprattutto in ripartenza, cone Kulusevski che si esaltano. E’ successo anche aIldi D’Aversa viene spesso sminuito per la sua indole molto difensiva. Si tratta comunque di una squadra con capacità di transizioni tutt’altro che scontate: le, ossia l’elemento offensivo principale, non sono casuali, ma anzi molto organizzate. C’è grande velocità nel ribaltamento di fronte, coi giocatori costantemente posizionati bene. La slide sopra ne è un esempio. Ilattira ilal centro per provare a recuperare palla e avviare il contropiede. Barillà approfitta di un Allan in affanno e fa partire la ripartenza. Ci sono già 3 giocatori pronti ad andare verso la porta avversaria, oltre al centrocampista. Nell’azione sopra,centra il palo, colche sfiora il ...

