Napoli | Natale a casa per la famiglie sfollate dei Ponti Rossi

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Dopo poco più di un mese rientrano inle 25dal condominio al civico 46 di via Masoni, nella zona dei, in seguito al cedimento della strada dello scorso 13 novembre. Un mese lontano da, in attesa dei lavori dei tecnici dell’Abc. “Finisce un’odissea per più di 100 persone. Dopo circa un mese le rimanentidi via Masoni, hanno appena preso possesso delle loro abitazioni” ha commentato il presidente della III Municipalità (Stella-San Carlo all’Arena) Ivo Poggiani. “In tanti sono rientrati salendo per le scale con pacchi pieni di addobbi natalizi, e tutti sono felicissimi di passare le feste in” aggiunge prima di ringraziare tutti “per la dignità dimostrata, la capacità di dialogo, la pazienza, la competenza dei tecnici sia del comune ...

