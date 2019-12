Napoli | media voti raddoppiata nelle scuole grazie alla didattica innovativa

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiImparare giocando con unache utilizza creatività, arte, ‘problem solving’ e nuove tecnologie per raggiungere gli obiettivi di apprendimento scolasticoaree urbane ad alto rischio dispersione. È l’idea con cui all’Istituto Comprensivo “Radice Sanzio Ammaturo” diè ripartito “Proud of You”, il progetto rivolto agli studenti delle periferie napoletane, promosso dall’associazione di promozione sociale Next-Level, che si occupa su tutto il territorio nazionale (da Torino a) di accompagnare in maniera inclusiva edil percorso formativo dei giovani (e dei loro genitori)aree più disagiate. Assenze annue ridotte in luoghi ad alta dispersione scolastica evotoin materie nevralgiche come la matematica tra gli studenti coinvolti, sono i numeri ...

