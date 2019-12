Napoli | il ministro Lamorgese saluta il Prefetto | “Hai lavorato benissimo”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Quello di oggi è stato l’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a cui ha preso parte ildiCarmela Pagano, che a fine anno lascerà la Prefettura partenopea dove era arrivata nel febbraio 2017. “Siamo qui anche per fare un saluto alche lascia l’Ufficio e che volevo presiedesse oggi questo Comitato per darle atto di tutta l’attività posta in essere in questa città e in questa Provincia per cui ha avuto un ampio riconoscimento”. Queste le parole deldell’Interno, Luciana, presente oggi aal vertice in Prefettura, a cui hanno preso parte, tra gli altri, il capo della Polizia, Franco Gabrielli, il questore Alessandro Giuliano, il capo della Procura Giovanni Melillo e il sindaco del capoluogo partenopeo, Luigi de ...

