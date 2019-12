Napoli, Children’s Literature: la giuria dei ragazzi incorona Vichi De Marchi (I maestri di strada) (Di lunedì 16 dicembre 2019) La carica dei seicento: sono i piccoli giudici lettori delle scuole di istruzione secondaria di primo grado di Napoli e provincia, che hanno votato in maggioranza, come autrice preferita, Vichi De Marchi, con il suo romanzo I maestri di strada (Einaudi ragazzi, collana Semplicemente Eroi): che racconta con i metodi del giornalismo d’inchiesta la pedagogia “scalza” di Cesare Moreno e del progetto Chance per il recupero dei ragazzi di periferia, dispersi ma non perduti. È lei, scrittrice e giornalista veneziana di residenza romana, la vincitrice dell’edizione napoletana de «Il mondo salvato dai ragazzini»: l’innovativo progetto di educazione alla lettura ideato a Procida dall’Associazione culturale Kolibrì, nato nel segno di Elsa Morante e del suo manifesto poetico-profetico (e politico) del ’68 disseminando buone pratiche legate alla Reading Literacy, in linea con la politica culturale ...

