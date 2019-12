Napoli-Barcellona | Andata Champions League 2020 | programma | orario e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il match didegli ottavi di finale di2019-trasi giocherà il 18, 19, 25 o 26 febbraio alle ore 21.00 allo stadio San Paolo. I Partenopei, che hanno chiuso il proprio girone alle spalle del Liverpool, sono costretti a disputare in trasferta il ritorno, per cui dovranno iniziare a costruire i loro 180 minuti in questo match sul terreno amico. IN TV – I match disaranno trasmessi in diretta tv da Sky Sport, mentre Mediaset (su Canale 5) garantirà un match in chiaro per ogni turno, che dipenderà dallazione che verrà comunicata in un secondo tempo. In streaming le partite della massima competizione europea per club si potranno vedere su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su pc, tablet e smartphone, mentre OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte dei match più importanti e quelli delle squadre ...

rtl1025 : Ecco i sorteggi di #ChampionsLeague #UCLdraw ? ?? Real Madrid - Manchester City Atalanta - Valencia Borussia Dortm… - TgLa7 : Champions: Napoli agli ottavi con Barcellona - SkySport : ???? Ottavi di #Champions ?? #Napoli - #Barcellona #SkySport #SkyUCL #UCL #UCLdraw -