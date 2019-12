Napoli | bambino autistico escluso dalla recita di Natale a scuola

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Undi 5 anni, affetto da affetto da iperattività regressa con ritardo cognitivo e sospetto autismo, è statodidella sua, un istituto privato del Napoletano. La madre l'ha scoperto solo nella chat Whatsapp delle mamme. "So che mio figlio non parla - dice - ma per me era importante anche solo vedere il suo nome su quella lista".

