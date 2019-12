Napoli | addio a Gianni de Bury Una vita tra il giornalismo sportivo | la fotografia e la

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Morto a, a 88 anni,de, guida di generazioni di reporter napoletani che divideva la sua passione percon l’amore per la radio e libri di cucina. Noto a tutto il mondo delcampano,defu uomo macchina delcampione di Ferlaino e Maradona curando in particolare il rapporto della società con fotoreporter accreditati. Fu tra i fondatori dell’ Associazione Italiana Reporter Fotografi. ”Un genio dai mille interessi – ricorda Ciro Fusco, portavoce dei fotoreporter napoletani – un grande organizzatore che ha avuto come ragione dila passionee la tutela professionale dei reporter”. Con i suoi figli ha aperto e gestito per anni “Tuttazzurro” agenzia per la vendita dei biglietti del Calcio, con l’obiettivo anche di contrastare il fenomeno del bagarinaggio. ...

claudioruss : Ciro Venerato a @CalcioNapoli24 annuncia l'addio di Carlo #Ancelotti: 'Gennaro #Gattuso da mercoledì sarà il nuovo… - annatrieste : Ieri #Hamsik era a Napoli per l'addio ufficiale. Oggi l'arrivo ufficiale di #Gattuso a Napoli. Lo voglio prendere c… - sportli26181512 : Ancelotti arrivato in Inghilterra: ora l'incontro con l'Everton: A una settimana dall'addio al Napoli, Carlo Ancelo… -