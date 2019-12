Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Trentamilain cambio di un posto nelladi. E’ quello che si evince in un video pubblicato da Il Mattino in cui citre uomini che parlando del concorso pubblico e di come truccarlo. Nel filmato avviene uno scambio di soldi tra l’aspirante vigile e un sedicente membro della. Ma probabilmente è tutta una truffa e a denunciarla è lo stesso presunto acquirente. Le immagini infatti provengono da una telecamera nascosta estate registrate dallo stesso denunciante, le cui dichiarazioni scagionerebbero da ogni coinvolgimento la: “Ho la sensazione di esseretruffato, dopo aver dato i soldi, quell’uomo che mi eraportato da una persona che ritenevo essere amica, è letteralmente sparito”. L’accordo consisteva in ben 30 milada pagare per ottenere il posto ...

anteprima24 : ** ##Napoli, 30mila euro per entrare in Polizia Municipale: 'Ma sono stato truffato' ** - oftherebvellion : Mado raga vero ho sperimentati sta cosa a Napoli quest'anno CAPODIMONTE 5 ORE mi faceva male tutto mi sedevo sempre… -