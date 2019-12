Mourinho esalta il suo portiere | «Gazzaniga? Ha mani magiche» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Josèhato la prestazione deldel Tottenham Paulo. Le sue parole –Josèha pubblicamente ringraziato il suo, Paulo, nella vittoria degli Spurs contro il Wolverhampton. Queste le parole dello Special One. «Ha delle. È stato importante in quella situazione. Mio padre ha giocato in questo stadio contro il Wolverhampton e mi diceva sempre che undi un Top Club deve essere diverso dagli altri. Non deve fare 10 parate ma una e deve essere magica». Leggi su Calcionews24.com

