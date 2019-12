MotoGP | il mercato piloti dipende da Valentino Rossi L’effetto domino che può scatenare

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tutto ruota attorno a. Nonostante le 40 candeline ampiamente spente, nonostante una moto che non digerisce, nonostante un contratto in scadenza a fine 2020. Ogni decisione sulpresente e futuro sarà presa dopo la scelta del pilota di Tavullia che, per il momento, si è concentrato sullo scambio di mezzi con Lewis Hamilton e sulla 12 Ore del Golfo. Chi, invece, si sta divertendo di meno è senza dubbio la Yamaha. Sono mesi delicati per la casa di Iwata, inutile girarci attorno. L’alta dirigenza nipponica, infatti, è costretta a ragionare, e non poco, su due fronti di capitale importanza. Da un lato la scuderia dei tre diapason ha la consapevolezza di dover allestire una moto di spessore in vista del Mondiale 2020, dall’altro invece, deve sin da ora pensare a ciò che accadrà dal 2021, ovvero chi si siederà sulle due moto del team ufficiale. Una decisione ...

