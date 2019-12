Moscato | il vino dolce per Natale

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Qui, per la verità, è festa tutto l’anno, con un vitigno quale ilBianco e poi le pasticcerie, tra le migliori del mondo. Il territorio compreso tra le province di Asti, Alessandria e Cuneo è la Borgogna del. Romano Dogliotti, presidente del Consorzio per la tutela dell’Asti Docg e deld’Asti Docg, sembra un cowboy mezzo sangue, con la carnagione scura, i capelli bianchi e lunghi che incorniciano un volto carico di saggezza ed esperienza. Una lunga esperienza maturata tra le vigne. Vigne, spesso assai difficili da coltivare su colline che possono arrivare a raggiungere il 40% di pendenza, ma che, ci ricorda Dogliotti, danno vita a un’uva unica e inimitabile per la sua ricchezza aromatica. “Bolle dolci così non esistono in tutto il resto del mondo!”. Insieme sorvoliamo in elicottero il territorio, ...

GQitalia : Quali spumanti portare in tavola a fine pasto? Qui qualche consiglio per #Natale - vittoriacisonno : RT @WineNewsIt: A #cena il #Moscato di #Trani Dulcis in Fundo 2016 @TorreventoWines, che profuma di confettura di albicocche, frutta secca… - RTvegbiobooks : RT @BooksVegBioEco: Un vino frizzante e leggero che ben si abbina a dolci e dessert, dal profumo penetrante e fruttato. -