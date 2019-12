Morto neonato di due mesi | ha il femore fratturato | indagata la madre

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La Procura di Lucca ha iscritto al registro degli indagati ladi unnel dicembre del 2017. Apparentemente sembrava una tragica morte in culla, ma ulteriori esami hanno rivelato la rottura dele alcuni segni sul collo. La tragedia il 10 dicembre 2017 Per raccontare la vicenda bisogna tornare indietro di 2 anni. Come riporta nel dettaglio La Nazione, una giovane ragazza originaria della Guinea e residente a Stiava di Massarosa (Lucca) chiamò i soccorsi in piena notte. Arrivati sul posto, i Carabinieri trovarono il suodi appena 2nella culla. Secondo quanto riportato, i primi rilievi fecero pensare ad una tragica morte in culla. Un evento drammatico ma non raro, specie durante i primidi vita dei bambini.Tuttavia, il pm fece disporre l’autopsia e i risultati hanno spinto ad un’indagine di tutt’altro tipo. Il sospetto: la...

