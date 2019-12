Morto in carcere il monrealese Salvatore Lupo | stroncato da infarto

Leggi la notizia su direttasicilia

(Di lunedì 16 dicembre 2019), originario di Monreale (Pa) èall’interno deldi Frosinone dove era stato rinchiuso in seguito a una condanna per associazione mafiosa., classe 1988, è stato trovato senza vita sul letto della cella dellaziale in cui era rinchiuso. Al mattino le guardie carcerarie lo hanno trovatoprobabilmente a causa di un arresto cardiocircolatorio., quindo, secondo le prime indiscrezioni, sarebbeper. Originario di Monreale, 31 anni,era stato condannato a sei anni dia novembre per associazione mafiosa dal Gup di Palermo. Era stato arrestato dai carabinieri di Monreale nel corso dell’operazione antimafia denominata Nuovo Papa e propriosarebbe stato designato dalla criminalità organizzata locale come iniziale capo della famiglia mafiosa. Poi lo scettro passò a un altro ...

imarkez : RT @blogsicilia: Morto per infarto in carcere a 31 anni Salvatore Lupo, era stato condannato per mafia - - blogsicilia : Morto per infarto in carcere a 31 anni Salvatore Lupo, era stato condannato per mafia - - AntoniolliE : RT @i10comandamenti: “Qua mi è morto un amico. Proprio qua, dove si veniva a fare. Il carcere l’ho fatto poco… solo tre volte: una volta a… -