Morto Cesare Nobile | staffetta partigiana a 14 anni

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Muore a 90, partigiano milanese e presidente dell’Anpi di Rozzano. A darne l’annuncio il presidente provinciale dell’Anpi Milano, Roberto Cenati, che ha voluto ricordare anche la recente scomparsa di Riccardo Zerba, partigiano attivo in Val d’Ossola e nel Milanese. Addio aAveva 14quando diventòdi Milano. Figlio di una famiglia antifascista, nacque l’11 luglio 1929, poi giovanissimo – l’8 settembre 1943 – decise di impegnarsi anche lui nella lotta contro il nazifascismo, indossando le vesti partigiane. Impegnato soprattutto nel Corvetto e al Giambellino,raccontò la sua storia nel libro “Avevo 14”, per Aurora edizioni nel 2017. “Lo ricordiamo affettuosamente come un uomo che instancabilmente si è impegnato per divulgare e sostenere la Carta Costituzionale ed i valori della ...

