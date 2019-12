Morto Alessio Allegri protagonista della pallacanestro dilettantistica lombarda

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mondo del basket lombardo in lutto., 37 anni, uno dei protagonisti, èlunedì

gulliluca : Purtroppo non ci sono parole per esprimere questo dolore ... Un ragazzo d’oro in tutto e per tutto , un amico , un… - nigno11 : Tragedia sul campo da basket, morto Alessio Allegri, stella della Osl Garbagnate - Notiziedi_it : Garbagnate, morto Alessio Allegri: si era sentito male durante la partita di basket -