Montesarchio | commissariato Polizia | oltre mille firme consegnate in Prefettura

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Forza Italia, forza. Sonoleraccolte presso la Comunità locale al fine di chiedere l’istituzione in paese di undi. A renderlo noto è Aniello Mazzariello, Commissario cittadino dei berlusconiani. La documentazione a corredo della sottoscrizione è stata depositata dallo stesso esponente forzista presso i preposti uffici delladi Benevento con quest’ultimo Organismo che, adesso, interfaccerà con i livelli ministeriali del caso. “Abbiamo atteso il traguardo simbolico delle, che ci eravamo prefissato, per portare la nostra petizione all’attenzione degli Organi del Palazzo di Governo. Siamo sempre più convinti di come il nostro territorio pretenda un occhio di “sorveglianza” extra. Questa nostra volontà, lo ribadiamo a scanso di strumentali e tristi ...

