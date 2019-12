Monaco-Virtus Bologna | programma | orario e tv EuroCup basket 2019-2020

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Scende in campo domani alla Salle Gaston Médecin la, impegnata nell’ultimo (e capitale) match della prima fase di. La qualificazione alle Top 16 è ormai cosa fatta: quello che c’è in palio, nell’arena che si trova sotto il celebre Stade Louis II, è il primo posto nel girone A, che è ancora in discussione, ma che le V nere possono blindare con una vittoria, dal momento che si trovano a quota 7 vittorie, una in più di Andorra, Promitheas e(e contro le prime due c’è anche il vantaggio della differenza canestri). All’andata gli uomini di Sasha Djordjevic, privi di Kyle Weems per lutto personale, si sono imposti con il punteggio di 77-75 grazie a una magia di Milos Teodosic quasi sulla sirena, in grado di far esplodere i presenti al PalaDozza. A seconda del risultato di domani e delle combinazioni che si verificheranno ...

