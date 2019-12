Mixer contro Twitch: solo il 15% degli spettatori del top streamer Shroud ha seguito il passaggio da una piattaforma all'altra (Di lunedì 16 dicembre 2019) Shroud, dopo Ninja, è stato il secondo grande streamer a passare da Twitch a Mixer, e il primo la cui popolarità non era interamente legata alle fortune di Fortnite. La maggior parte dei grandi servizi streaming ha iniziato a firmare accordi esclusivi con gli streamer, ma ancora non abbiamo visto il modo in cui i numeri cambiano a lungo termine. Ora, però, abbiamo alcuni dettagli sul significato della mossa di Shroud.Lo streamer ha perso spettatori nel passaggio, e non dovrebbe sorprendere: il suo pubblico americano su Twitch era più grande di tutto il pubblico americano su Mixer, come riporta StreamMetrics. Il pubblico di novembre di Shroud era di oltre 231.000 spettatori unici su Mixer, un calo rispetto ai suoi 718.000 spettatori Twitch unici in ottobre.Il 15% degli spettatori di Shroud che lo ha guardato su Twitch in ottobre lo ha visto anche su Mixer a novembre. Non è molto in ...

Leggi la notizia su eurogamer

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Mixer contro