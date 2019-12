Milano | saluto romano al corteo per Ramelli | chiesto processo per 28 Fra loro il

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La Procura dihail rinvio a giudizio per 29 persone: una per manifestazione non autorizzata e gli altri 28 per apologia di fascismo. Lo scorso 29 aprile in via Paladini, nel capoluogo lombardo, gli estremisti di destra hanno fatto ile la chiamata del “presente” alin ricordo di Sergio. Tra dici sono appartenenti a Casapound, Forza Nuova e Lealtà e Azione., in onore del quale era stata organizzata la manifestazione, era un giovane militante neofascista, morto dopo un agguato il 29 aprile 1975. L’inchiesta è coordinata dal pm diEnrico Pavone e dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili. Tra i 28 indagati per apologia di fascismo c’è il presidente di Casapound Italia Gianluca Iannone, Luca Cassani di Lealtà e Azione, Alfredo Durantini di Forza Nuova. Ma anche l’editore di Altaforte ed esponente ...

