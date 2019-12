Milano | saluto romano al corteo per l’anniversario di Ramelli | a processo 28 estremisti

Leggi la notizia su open.online

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Sono 28 glidi destra, tra cui appartenenti a CasaPound, Forza Nuova e Lealtà e azione, per i quali la Procura diha chiesto il rinvio a giudizio con l’accusa di apologia del fascismo per la chiamata del «presente» e per i saluti romani verificatisi durante ilin ricordo di Sergio, lo scorso 29 aprile. Estrema destra a, in mille fanno ildavanti alla lapide di– OpenIl tuo browser non supporta il tag iframe L’inchiesta è coordinata dal pm diEnrico Pavone e dal capo del pool antiterrorismo Alberto Nobili. L’accusa In totale sono 29 le posizioni che figurano nell’inchiesta. Roberta Capotosti, rappresentante di Casapound Italia, è accusata solo – in concorso con Alfredo Durantini e Luca Cassani, esponenti rispettivamente di Forza Nuova e Lealtà e azione – di avere ...

RaiNews : La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 28 persone, accusate di apologia di fascismo per la chiama… - GianGiov73 : RT @RaiNews: La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per 28 persone, accusate di apologia di fascismo per la chiamata del 'pre… - ADM_assdemxmi : RT @robi_cocco: Questa mattina in @Unibocconi porto il saluto di @ComuneMI a Startup Italia Open Summit “Segnali dal futuro” e racconto il… -