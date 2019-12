Milano prima città per la qualità della vita in Italia | seguono Bolzano e Trento

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 16 dicembre 2019)è per il secondo anno consecutivo in vetta alla classifica de "Il Sole 24 Ore" per la "". Sul podio anche, mentre all’ultimo posto - per la quarta volta - c’è ladi Caltanissetta. Male Roma, che non va oltre il 18° posto, anche se recupera tre posizioni. Come riferisce il quotidiano di Confindustria, rispetto alle precedenti rilevazioni, l’indagine è stata ampliata con gli indicatori che sono saliti da 42 a 90, suddivisi in sei macro aree tematiche., ad esempio, oltre alto nella classifica generale, si piazzanella categoria “Affari e lavoro”, seconda nella macro area “Ricchezza e consumi” e terza in “Cultura e tempo libero”. Male la rilevazione in “Giustizia e sicurezza”, cone provincia all’ultimo posto soprattutto per numero di reati denunciati e litigiosità., le provincie dell’arco alpino, ...

sole24ore : La prima pagina del @sole24ore di #lunedì #16dicembre. In apertura l‘indagine sulla Qualità della Vita #qdv2019 che… - Adnkronos : Qualità della vita, #Milano ancora prima - borghi_claudio : Per il #NOTAXDAY di sabato sarò la mattina al convegno di Milano e in pomeriggio prima a Lecco e poi a Mantova. Vi aspetto! -