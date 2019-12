Milano | panificio horror | piccioni ed escrementi di ratti tra la farina Video

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019)edditra laneldiffuso dai Carabinieri proprio in queste ore. Scoperta davveroin undi, ubicato precisamente in via Guerzoni. In undiffuso dai Carabinieri del capoluogo meneghino, infatti, si vedonoeddiall’interno della struttura adibita a … L'articoloedditra la) proviene da www.inews24.it.

SilvestriP : #Milano - Piccioni ed escrementi di topo nel laboratorio, i carabinieri chiudono un panificio (Video) - infoitinterno : Milano, controlli dei carabinieri in un panificio: piccioni, parassiti ed escrementi di topo - Dry31895235 : Mangiate kebab... mangiate... Piccioni ed escrementi di topo nel laboratorio, i carabinieri chiudono un panificio… -