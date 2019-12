Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Babboè in città e quest’anno porterà tanti regali particolari sotto l’albero dei milanesi. Nel mese di Dicembre, infatti, saranno molte le persone a firmaredi. A dirlo è uno studio della Camera di Commercio di, realizzato da Unioncamera in collaborazione con Anpal.diin aumento aDopo diversi premi, come il Cresco Award e l’Innovation in Poilitics Award, arrivano altre belle notizie a. In totale sarannodi cui l’81% nei servizi, soprattutto nel commercio. In aumento le richieste anche nel settore della ristorazione, dell’accoglienza e del turismo in cui si vedranno circa 3 mila entrate. Saranno poi 2.470 ifirmati nell’ambito dei trasporti e del magazzinaggio. Si aggiungono alla lista le imprese alle persone, nell’industria e nelle costruzioni. ...

