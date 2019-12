Milan | Gazidis | «Vogliamo continuare a scrivere la storia di questo club» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Ivanha parlato a margine dell’intitolazione della rotatoria di Casaa Herbert Kilpin. Le parole del dirigente rossonero (-Dal nostro inviato, Mario Labate) Ivanha parlato a margine dell’inaugurazione della rotatoria di Casaalla leggenda delrossonero Herbert Kilpin. Le parole dell’ad del Diavolo. «progetto che sveliamo oggi, ovvero l’intitolazione della rotonda al fondatore del, è un progetto bellissimo che è stato supportato da molte persone. Sappiamo cosa rappresenta l’eredità diper la città dio, sia a livello sportivo sia culturale, ea costruire la dinastia rossonera ancora per altri 100 anni. Lavoriamo duro per farlo» Leggi su Calcionews24.com

