Milan | Bonaventura | «Giocare con il dolore mi ha costretto all’operazione»

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Giacomoè tornato al suo posto nella formazione del: ecco le parole del centrocampista rossonero Giacomoha parlato ai microfoni di DAZN: ecco le parole del centrocampista rossonero sulla sua stagione.– «La sofferenza è statacon il. Ho giocato tanto con il, ho preso un sacco di anti infiammatori. Non riuscivo ad esprimermi al massimo, non ce la facevo più e l'operazione è stata inevitabile. La salute, in quel caso, è venuta prima di tutto. Il gol contro il Napoli? Era tanto che stavo fuori e risentire San Siro che esulta a un mio gol è stata una liberazione».

