Milan | 120 anni di storia | le stelle sono in tribuna | in campo è solo nostalgia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) A volte i complesarebbe quasi meglio non festeggiarli. Fanno venire tristezza quando le cose non ti vanno troppo bene, senti il peso degliche passano, cominci a vivere di ricordi, ti chiedi cosa è andato storto. È un po’ il caso del: ieri ha compiuto 120, ma è stato un compleanno triste. Tifosi e società in realtà ce l’hanno messa tutta. C’era lo stadio tutto esaurito, San Siro addobbato a festa, colorato di rosso e di nero come nelle migliori occasioni, tutti i vecchi amici di un tempo arrivati da ogni parte del mondo per celebrare la ricorrenza. Il festeggiato, però, proprio non era in vena: non è riuscito a vincere in casa contro il Sassuolo nemmeno nel giorno della sua festa. Forse non è un caso che in una data così speciale ilabbia pareggiato 0-0 contro una piccola provinciale, al termine di una partita noiosa, per certi versi anche disgraziata (due ...

