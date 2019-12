Migranti | naufragio al largo del Marocco | 7 morti e 20 dispersi

Leggi la notizia su open.online

Almeno 7 persone sono morte e 20 risultano disperse a seguito di un naufragio al largo delle coste del Marocco. A riferirlo è l'Ong Alarm Phone che, dopo aver contattato il centro soccorsi di Rabat, conferma che sono state salvate 63 persone. «Siamo devastati e speriamo di trovare altri sopravvissuti», si legge dall'account ufficiale dell'Ong, che precedentemente aveva ricevuto l'allarme dall'imbarcazione con a bordo 90 persone, tra cui donne e bambini, andata alla deriva nel viaggio verso la Spagna. +++ Shipwreck confirmed +++ At 14.48h CET we spoke to MRCC Rabat #Morocco again who confirmed a shipwreck – 63 people were rescued, 7 people died & 20 people are missing. We believe it's the boat that alerted us earlier. We are devastated and hope more survivors will be found.— Alarm Phone (@alarm phone) December 16, 2019

