Meteo Roma | previsioni per martedì 17 dicembre

(Di lunedì 16 dicembre 2019)per17Tempo asciutto sulla Capitale con cieli generalmente poco nuvolosi al mattino, nubi in aumento al pomeriggio. La nuvolosità sarà irregolare in serata sempre senza fenomeni di rilievo. Temperature comprese tra +9°C e +18°C.Lazio:per17Tempo stabile sul Lazio con locali schiarite e qualche nube nella mattinata; nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare così come nella serata senza però dar luogo a fenomeni.Italia:per17Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con precipitazioni diffuse, generalmente di debole o moderata intensità, più asciutto tra Veneto ed Emiliagna. Al pomeriggio ancora condizioni di tempo instabile su tutte le regioni con piogge, temporali e neve sulle Alpi, più asciutto sull’Emiliagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo ...

