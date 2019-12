Meteo | nuovo ciclone in arrivo | attesi nubifragi e acqua alta a Venezia

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Le condizionirologiche per la settimana che precede il Natale non sono buone. Secondo le stime degli esperti, è inun fortedestinato a portare nuovi alluvioni su alcune parti del paese. Inizio settimana con temperature miti Stando a quanto riportato dagli esperti del Il.it, dopo settimane fredde ma senza allarmi per il maltempo, la situazione del clima sull’Italia è destinata a peggiorare. Viene riportato infatti che dalla penisola Iberica è inuna massa d’aria più calda e umida. Da un lato porterà un innalzamento delle temperature al Sud già a partire da lunedì 16, dall’altro si scontrerà con correnti fredde al nord. Questo causerà cielo nuvoloso e piogge nelle aree settentrionali.Questo clima proseguirà anche per la giornata di martedì 17: mite al Centro Sud, nuvoloso e piovoso nelle zone del Nord. Mercoledì arriva un fortePer ...

