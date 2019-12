Leggi la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Cieli coperti e piogge al Nord. Sono queste leper la giornata di17(IL). Sono attese precipitazioni sparse su tutte le regioni settentrionali e neve sopra i 1.600 metri. Sul resto del Paese cieli nuvolosi, con episodi di pioggia in Toscana, Sardegna, Sicilia e Calabria. Le temperature registreranno un complessivo aumento, con massime comprese tra gli 8 e i 19 gradi. Ovunque venti moderati o forti e mari mossi. Leal Nord Previste precipitazioni sull’area settentrionale. Dal mattino cieli nuvolosi e piogge diffuse, di debole o moderata intensità. Nel pomeriggio l’instabilità proseguirà su tutte le regioni, con temporali e neve sulle Alpi. Il brutto tempo continuerà anche in serata con precipitazioni sparse. Più asciutto, ma con cieli nuvolosi, su Veneto ed Emilia Romagna. Neve sulle Alpi occidentali sopra i 1.600 metri. Temperature in rialzo ...

ADM_assdemxmi : RT @SkyTG24: Meteo, le previsioni di martedì 17 dicembre - 055firenze : Le previsioni #meteo per la #Toscana, temperature sopra la media: - SkyTG24 : Meteo, le previsioni di martedì 17 dicembre -