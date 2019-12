Metabolismo | ecco gli alimenti che lo accelerano

Leggi la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Il, vale a dire l’insieme dei processi biochimici indispensabili che servono per produrre energia a partire da ciò di cui ciamo, ci aiuta a smaltire quello che mangiamo. E durante le feste, che notoriamente rappresentano il periodo delle abbuffate, è ancora più importante che ilfunzioni come dovrebbe, per evitarci l’accumulo di chili superflui. Per mantenere ilattivo entrano in gioco diversi fattori, come la genetica, l’età, lo stile di vita, il livello di allenamento fisico e la corporeità. Ma è anche bene assicurarsi un’alimentazione sana, corretta ed equilibrata, con una giusta quota di proteine, carboidrati di qualità (meglio più cereali integrali e meno farine bianche e zuccheri), frutta e verdura. Illavora a seconda di ciò che mangiamo. E ci sono ...

