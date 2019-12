Meryl Streep sulla cover di Vanity Fair

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Mary Louisenasce a Summit, nel New Jersey, il 22 giugno 1949. Ha esordito in «Julia», nel 1977, a quasi trent’anni, ma dal quel momento non si è più fermata. Durante la sua carriera ha ricevuto 21 candidature agli Oscar, vincendo nel 1980 per «Kramer contro Kramer», nel 1983 per «La scelta di Sophie» e nel 2012 per «The Iron Lady». Quest’anno ha celebrato i suoi 70 anni con alcuni grandi ruoli: è stata la perfida suocera in «Big Little Lies 2» e zia March in «Piccole donne» di Greta Gerwig, a gennaio nei cinema italiani, dimostrando, ancora una volta, di essere la regina di Hollywood.

