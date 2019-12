Melita Toniolo | vacanza bollente | il lato B è divino FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) È tempo di vacanze per tutti, ma il Natale dei vip spesso può essere molto diverso dal nostro. Le mete più gettonate, infatti, sono spesso quelle di mare. Èa fare da apripista volando in Grecia, a Skiathos. Scenario paradisiaco e vista mozzafiato per l’ex “Diavolita”, che festeggerà la fine di questo emozionante anno insieme alla famiglia e al suo piccolo, ma senza mai rinunciare ad un pizzico di sensualità.infatti è riuscita a reinventarsi anche in veste di mamma, giovane, sexy e soprattutto senza filtri. Dopo essersi mostrata con i chili della gravidanza, con le smagliature e con il viso struccato, laora pubblica uno scatto decisamente osé. Micro bikini, addominali nuovamente scolpiti e curve da capogiro… IlB ènon perde un colpo e incanta il web, più sexy che mai. L'articolo...

zazoomblog : Melita Toniolo ed Eleonora Pedron insieme su Instagram eros alle stelle: «Due sirene» - #Melita #Toniolo #Eleonora… - testa_23 : Il culo di Melita Toniolo patrimonio d'Italia #AllTogetherNow - zazoomnews : Melita Toniolo Instagram sensuale in un prato di papaveri: «Spettacolo di donna» - #Melita #Toniolo #Instagram… -