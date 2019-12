Melissa Satta sui social un bambino è stato aggredito verbalmente allo stadio Vergognatevi

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di lunedì 16 dicembre 2019)denuncia un brutto episodio ai danni di undurante la partita Fiorentina – Inter di ieri sera. Lo ha raccontato sul suo profilo “Instagram” di un piccolo tifosoper aver esultato dopo un gol. Ieri sera si trovava a Firenze,Franchi, per assistere al match, e ha assistito all’aggressione verbale, un momento da dimenticare che fa perdere il senso dell’educazione e dello sport. Sul suo account le immagini della partita. In una delle stories pubblicate racconta quanto accaduto in tribuna: «In mezzo lì c’era seduto un bimbo di 10 anni con il suo papà, al secondo gol dell’Inter il bimbo ha esultato con il suo papà e sono stati aggreditida alcuni ‘tifosi’ della Fiorentina. Il papà e ilsono stati portati via da quel settore da alcuni responsabili della Fiorentina, ...

