Melanie Da Cruz è il segreto di Anthony Martial - (Di lunedì 16 dicembre 2019) Marco Gentile La sexy modella Melanie Da Cruz sta spopolando sui social con i suoi scatti sexy e provocanti. La donna vanta oltre 2,3 milioni di follower su Instagram Anthony Martial, quasi cinque anni fa, era considerato uno dei più grandi talenti del calcio francese. Nell'estate del 2015 il Manchester United decise di investire su di lui versando nelle casse del Monaco una cifra record per quei tempi: 50 milioni di euro di parte fissa, più 30 milioni di euro di bonus legati ai risultati personali e di squadra che avrebbe poi raggiunto con la maglia dei Red Devils. Martial ha iniziato la sua quinta stagione con la maglia dello United e finora ha messo insieme 186 presenze condite da 54 reti in tutte le competizioni. L'attaccante francese, però, non si è confermato ad altissimi livelli e con lo United ha al massimo segnato 17 reti in una stagione, il 2015-2016: la prima con ...

