Mediatore Europeo | il Difensore Civico della Campania unico candidato italiano

Leggi la notizia su ildenaro

(Di lunedì 16 dicembre 2019) di Paolo Pantani L’dei Paesi fondatori dell’Unione Europea, dei paesi latini e dei paesi mediterranei, quale, è l’avvocato Giuseppe Fortunato. Quello che manca a Bruxelles, da sempre, è un coordinamentodelegazione italiana per la difesa dell’interesse nazionale, cosa che invece tutti i paesi ederenti fanno. Non solo, manca una attività di lobby per la tutela degli interessi economici, politici, giuridici e commerciali dello Stato. Ieri sono stato a cena con un amico , ingegnere dell’E.N.I., in licenza temporanea dalla sua missione in Africa. In Gana, mi diceva, la Cina è penetrata, silenziosamente, economicamente e infrastrutturamente, in tutti i porti del Gana, l’Europa è totalmente assente dallo scenario africano. Non abbiamo una politica estera comune in Europa, come non abbiamo una politica mediterranea, ...

Europarl_IT : Nella sessione plenaria al via oggi: ??conclusioni del vertice UE ??assegnazione del Premio Sacharov 2019 ??elezione… - annamaria_ff : RT @PE_Italia: ?? Questa settimana in Plenaria al Parlamento europeo: ??Consegna del Premio #Sacharov ??Il PE elegge il prossimo Mediatore eur… - experiences2015 : La Battaglia per la elezione del Mediatore Europeo -