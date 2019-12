Max Pezzali raddoppia a San Siro dopo il tutto esaurito | biglietti in prevendita per la

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Una grande festa, anzi due! Maxa San: saranno due i concerti Sancanta Max che si terranno allo Stadio Meazza di Milano nel 2020.il sold out lampo del primo appuntamento, se ne aggiunge un secondo. La prima data - che ha fatto registrare il- è quella di venerdì 10 luglio; la seconda si terrà invece il giorno successivo, sabato 11 luglio 2020. Iper la nuova data saranno disponibili insu Ticketone.it a partire dalle ore 11.00 di martedì 17 dicembre 2019 e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di domenica 22 dicembre 2019. Per Maxcantare a Sanè un sogno che si realizza, e che oggi. Saranno due le serate dedicate alla musica di Maxnel 2020, due appuntamenti unici che portano l'artista ad esibirsi in uno stadio per un concerto intero sulle note dei ...

