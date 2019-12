Leggi la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Theto come miglior film dalHollywood Film Festival, l'omaggio e la proiezione esclusiva il 18 dicembrea Capitale. Theè destinano a diventare uno dei film più importanti e rappresentativia storia del Cinema. L'opera che, porta la firma di Martin Scorsese, è stata scelta dalHollywood Film Festival come la migliore del. Un riconoscimento simbolico per il maestro italoamericano Martin Scorsese assegnato all'interno degli eventi legati aCapitale, fulcro di interesse non solo per l'Europa ma anche per il resto del mondo. La Città dei sassi,ta di recente come miglior set per No Time to Die, venticinquesimo capitolosaga di James Bond, è al centro dell'interesseMajor ...

Noovyis : (Matera premia The Irishman nell'anno storico della cultura europea 2019) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Matera premia The Irishman nell'anno storico della cultura europea 2019 - SassiLive : MATERA HOLLYWOOD FILM FESTIVAL PREMIA THE IRISHMAN DI SCORSESE, CERIMONIA AL CINEMA IL PICCOLO -