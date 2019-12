Massimo Ceccherini svela | “Ecco quanto mi costò la bestemmia in diretta all’Isola dei

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019) In attesa dell’uscita in sala a Natale di Pinocchio, da lui scritto in coppia con il regista-star Matteo Garrone,è tornato alla ribalta nei salotti e nelle riviste dello spettacolo italiano. L’attore, regista e sceneggiatore toscano è noto ai più per il suo sodalizio decennale con Leonardo Pieraccioni; e se il suo lavoro al film di Natale in uscita lo ha visto stavolta impegnato singolarmente, il suo nome resta legato ad una serie di episodi ormai classici della tv italiana recente. Di nuovo al cinema con il Pinocchio da lui firmato,ricorda gli anni dell’Isola: “Avire vinto io, la squalifica mimezzo milione” Intervistato da Il Fatto Quotidiano,ha dunque ripercorso gli ultimi anni della sua carriera, ormai sempre più legati al contesto della produzione cinematografica dell’amico. ...

01Distribution : Preparatevi a un viaggio fantastico. #PINOCCHIO ??, il nuovo film di Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico I… - DarumaView : Video della conferenza stampa di #Pinocchio (2019) il film Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico Ielapi, Roc… - NelsaSoliani : RT @01Distribution: Preparatevi a un viaggio fantastico. #PINOCCHIO ??, il nuovo film di Matteo Garrone con Roberto Benigni, Federico Ielap… -